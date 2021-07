Le Territoire de la côte ouest (TCO) organise le festival de l'océan en juillet 2021. Au programme des documentaires des initiations aux activités nautiques et des balades en bord de mer dans l'ouest de l'île. Informations et réservations sur le site de l'Office du tourisme de l'ouest. Nous publions ci-dessous le programme communiqué par le TCO (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Au programme -

- Vendredi 2 juillet : soirée d’inauguration avec projection de documentaires sur les océans et leur préservation ainsi que la remise des prix des concours photos et vidéos (/! Compte-tenu du contexte sanitaire, la jauge de la salle est limitée, la réservation – gratuite – pour cette soirée est obligatoire)

- Samedi 3, dimanche 4 et mercredi 7 juillet : des balades en bord de mer pour découvrir le littoral différemment avec les éclaireurs de l’ouest, des guides passionnés et passionnants ! (info/résa)

- Tout le mois de juillet : des initiations gratuites et offres spéciales (jusqu’à 55% de remise!) sur les activités nautiques, idéales pour vos vacances (plongée, rando palmée, scooter à propulsions électriques, bateau, kayak, paddle, parachute ascensionnel, atelier pour dessiner sous l’eau, bouée tractée, jet ski, …)

Pour accéder à toutes les informations pratiques, consultez le programme détaillé, visitez le site internet ou la page événement de l’Oti Ouest.



- Un festival de l’océan pour (re)découvrir la mer, se divertir mais pas que … -

Tout au long du festival de l’océan, vous êtes invités à adopter les bons gestes pour préserver la faune et la flore marine si fragiles : replantation d’espèces utiles à la préservation du littoral et des tortues marines, sensibilisation sur l’importance de ramasser ses déchets, jeux autour de la charte d’approche des cétacés, balades ludiques et pédagogiques sur le littoral.

Et c’est aussi le moment pour tout connaître sur la Réserve naturelle marine de La Réunion, sur les énergies renouvelables, sur les recherches en cours de l’IRD (Institut de recherche pour le développement), …

Un concours de dessins implique également les écoles primaires et collèges. L’élève qui remportera le prix de l’affiche aura le plaisir de voir son œuvre sur toute la communication du prochain festival.

Plus d'informations sur le site du Territoire de la côte ouest