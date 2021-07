Publié il y a 2 heures / Actualisé le Jeudi 01 Juillet à 12H17

Le Territoire de la côte ouest vous propose une visite guidée du four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu jusqu'au 4 décembre 2021. Les visites ont lieu tous les premiers samedi du mois. Le four à chaux est inscrit comme monument historique en 1996. Vous aurez également l'occasion de découvrir l'exposition de Christian Kichepanaïdou avec ses objets lontan. Le tarif unique est de 2? par personne. La visite est gratuite pour les enfants jusqu'à 11 ans. Pour touts informations : 0262 24 27 00 (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h15-17h) . Plus d'informations dans le communiqué du TCO que nous publions ci-dessous. (Photos : TCO)

