Le Territoire de la côte ouest vous informe que 34 postes sont à pourvoir dans le cadre de ses compétences. Votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à envoyer au plus tard le vendredi 23 juillet 2021. Consultez la rubrique "Recrutement" sur le site du TCO pour plus d'informations. Nous communiquons les postes à pourvoir ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• 1 collaborateur DGS (H/F)

• 1 chargé de mission – Participation citoyenne et locale (H/F)

• 1 directeur des moyens généraux (H/F)

• 1 responsable de service – Développement territorial (H/F)

• 1 chef de projets – Aménagement opérationnel (H/F)

• 1 chargé de mission – Animation économie (H/F)

• 2 chefs de projet – aménagement et développement des ZAE (H/F)

• 1 directeur du tourisme et de la culture (H/F)

• 1 chef de projets – Infrastructures tourisme et culture (H/F)

• 2 chargés de la commande publique (H/F)

• 1 gestionnaire de dossiers – Marchés publics (H/F)

• 1 chargé d’opérations de construction (H/F)

• 1 Assistant – Eau et assainissement (H/F)

• 2 chargés d’opérations – Eau et assainissement (H/F)

• 1 technicien suivi de chantiers (H/F)

• 1 technicien rivière (H/F)

• 1 chef de projets – Observation et prospectives mobilité/transport (H/F)

• 1 responsable de la grigade intercommunale de l’environnement (H/F)

• 2 policiers intercommunaux (H/F)

• 11 agents de surveillance de la voie publique (H/F)



Plus d'informations sur le site du Territoire de la côte ouest