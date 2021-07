Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

L'Office du Tourisme de l'ouest organise un Zarlor avec l'éclaireur de l'ouest et William, le tisaneur de l'association "tizaner" pour découvrir les plantes médicinales et les tisanes lors d'une balade guidée qui mène au point de vue de Cap Noir sur le cirque de Mafate. Le Zarlor aura lieu le dimanche 25 juillet 2021. La sortie aura lieu de 8h30 à 14h et est destinée aux familles. Le Zarlor est à 42 euros. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : Office du tourisme de l'ouest)

