Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce mardi 21 septembre 2021, Olivier Hoarau, maire du Port et vice-président du TCO délégué au Développement Économique et Tourisme, a été élu à l'unanimité président de l'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest. Il succède à Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du TCO, élu lui premier vice-président de l'OTI Ouest (Photo TCO)

