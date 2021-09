A l'occasion des journées du Patrimoine qui se sont déroulées ce week-end, les 18 et 19 septembre 2021, le train lontan et le car " courant d'air " se sont vus offrir une cure de jeunesse dans le cadre d'un atelier chantiers d'insertion (ACI) soutenu par le TCO dans le cadre du dispositif PLIE (Plan local pour l'Insertion et l'Emploi).

"C’est dans une ambiance conviviale et créative que les équipes de l’ACI Voiles et de l’ACI Palettes ont prêté main forte à l’association Ti’ Train Lontan pour la rénovation et l’embellissement du ti train emblématique de la Grande Chaloupe et du car “courant d’air”". écrit le TCO dans un communiqué. Toutes les images de cette journée solidaire du jeudi 9 septembre 2021 sont à retrouver sur la page facebook de l’association "les Palettes de Marguerite".



Pour rappel, Les Palettes de Marguerite est une association sans but lucratif dont l’objet consiste en l’insertion, la réinsertion socio-professionnelle des personnes en difficulté, en situation d’exclusion, en situation d’illettrisme par la formation à la conception et à la réalisation d’objets mobiliers, à base de matériaux de récupération. Palettes, et tout autre récupération de matériaux et objets qui seront retravaillés, détournés.

"Cette association, née d’un intérêt écologique pour la gestion des déchets s’inscrit dans l’économie circulaire grâce à cet engagement social et solidaire" indique le TCO.