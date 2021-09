Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Dans le but d'inciter le plus grand nombre d'usagers à "adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière comme le vélo et les transports publics sur le territoire Ouest", le réseau Kar'Ouest lance son nouveau service Mobi'Ouest.

