Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Forts du succès des deux précédentes éditions du Startupweekend ESS (Economie Sociale et Solidaire), la Cress (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de La Réunion), la Ville du Port, le TCO (Territoire de la Côte Ouest) et l'association Webcup, lancent la 3ème édition de cet événement entièrement dédiée à l'Économie Sociale et Solidaire, les 19, 20 et 21 novembre 2021. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 novembre prochain.

