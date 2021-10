Lundi 27 septembre 2021, quinze experts bénévoles venus du monde entier étaient en visite sur le territoire du TCO, à Saint-Leu plus précisément. Ces derniers sont actuellement à La Réunion dans le cadre de l'organisation des Ateliers Internationaux de Maîtrise d'oeuvre urbaine de Cergy-Pontoise. Ces experts, en lien avec les acteurs et décideurs locaux, échangeront sur les enjeux relatifs au réchauffement climatique en vue de proposer des stratégies déclinées et illustrées à plusieurs échelles. (Photos : TCO)

A l’occasion de cette visite à Saint-Leu, Bruno Domen, vice-président du TCO et maire de Saint-Leu, leur a présenté les enjeux et les conséquences de ces dérèglements climatiques sur le territoire Ouest. Depuis quelques années, l’Ouest connaît des épisodes pluvieux créant des inondations et des dégâts considérables, des effondrements de routes, des coulées de boues abîmant nos récifs coraliens, des difficultés d’approvisionnement, l’augmentation des coûts de matière premières etc…

" Notre situation d’insularité, parfois vue comme une faiblesse, doit au contraire préfigurer un laboratoire d’expertise pour la recherche et le savoir-faire développé notamment pour étudier les phénomènes climatiques et parer aux risques (éruption volcanique, cyclone…) et en faire son propre modèle de développement. C’est ce vers quoi nous devons tendre pour répondre aux enjeux environnementaux mais plus largement aux enjeux sociétaux ", a souligné Bruno Domen dans son intervention.

