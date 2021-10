Le TCO et ses partenaihttps://www.ipreunion.com/E53DFEB4D8D46/?p=reportagesres (Kabardock, Léspas, Le Séchoir et le Théâtre sous les Arbres) présentent le dispositif Békali, pour l'émergence de la jeune création réunionnaise. À cette occasion, les artistes lauréats et les trois projets artistiques du cru 2021 sont présentés, ainsi que le programme dans les salles de l'Ouest. Le TCO en profite également pour lancer l'appel à candidatures du Békali 2022. (Photo d'illustration TCO)

Le dispositif Békali fête ses 10 ans cette année. "Je suis heureuse et émue de vous accueillir" déclare Suzelle Boucher, élue à la mairie de Saint-Paul. "La famille s'est agrandie" ajoute, puisque le Théâtre sous les arbres vient rejoindre les autres : le Kabardock, Léspas, le Séchoir. Un ajout logique pour Didier Ibao, co-directeur de ce théâtre du Port.

"Nous sommes contents d'accueillir tous ces artistes et savoir qu'une trentaine ont pu être accompagnés. Pour certains, le Békali a pu être un tremplin pour aller bat karé ailleurs, de l'autre côté de la mer, à l'international", rappelle Suzelle Boucher. Avec la situation sanitaire qui s'améliore, Léspas espère que l'avenir culturel et musical reste rayonnant.

Le projet à long terme est de travailler avec les associations, développer les interventions culturelles à Trois-Bassins, partager sur l'ensemble du territoire... Les artistes évoluent sur des terrains de jeu souvent disciplinaires, comme l'explique la compagnie Lantouraz : mélanger danse et théâtre, musique et danse, flouter les frontières pour construire des spectacles toujours plus complets, plus intenses.

La compagnie Tilawcis, également lauréate, présente un spectacle "très intime", lui aussi pluridisciplinaire, né des différents confinements et aux sonorités parfois "chaotiques", avec "une atmosphère mystique" permise grâce à la musique. La place est donnée "à la voix, aux sons, aux frictions".

L’appel à projets pour retenir les artistes soutenus en 2021 a été lancé fin 2020. Pour rappel les trois projets retenus étaient :

- La Compagnie Lantouraz pour le projet "Gaté" (Théâtre)

- La Compagnie Tilawcis pour le projet "Frénésies" (Cut up théâtral)

- Solilokèr pour le projet "Piédbwa i cose nout Fonnkèr la" (Spectacle musical)

Ecoutez le concert de Solilokèr :

Unique en son genre, le dispositif Békali offre l’opportunité à de jeunes créateurs réunionnais de se professionnaliser. Ils sont soutenus pour faire aboutir concrètement leur création (aide financière en coproduction, accueil en résidence, accompagnement technique et administratif), jusqu’au partage avec le public. Depuis sa création en 2011, Békali a permis à plus d'une vingtaine de créations originales de voir le jour, parmi lesquelles les productions de Grèn Semé, Ann O’Aro, la Cie Nektar, la Cie Danse en l’R et bien d'autres groupes artistiques encore.

www.ipreunion.com / [email protected]