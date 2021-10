Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Le quartier Maduran dans les hauts de Saint-Leu est confronté à des problèmes de potabilité de l'eau depuis plus de trois semaines. Une bactérie d'origine animale - et non fécale - a été détectée par l'ARS lors de ses analyses. Le point de captage, trop rustique, ne permet pas une neutralisation suffisante des germes. Si des bouteilles d'eau sont distribuées en urgence aux populations fragiles, la ville de Saint-Leu et le TCO garantissent un système de filtration installée courant novembre dans les établissements scolaires pour compléter ce qui est déjà fait dans les écoles. L'installation d'un système d'acidification de l'eau devrait aussi permettre de retrouver une eau potable sous 15 jours. A plus grande échelle, la commune nourrit de grands espoirs avec la construction de la nouvelle usine de potabilisation, dont la livraison est prévue en 2023. (Photo mm/www.ipreunion.com)

Le quartier Maduran dans les hauts de Saint-Leu est confronté à des problèmes de potabilité de l'eau depuis plus de trois semaines. Une bactérie d'origine animale - et non fécale - a été détectée par l'ARS lors de ses analyses. Le point de captage, trop rustique, ne permet pas une neutralisation suffisante des germes. Si des bouteilles d'eau sont distribuées en urgence aux populations fragiles, la ville de Saint-Leu et le TCO garantissent un système de filtration installée courant novembre dans les établissements scolaires pour compléter ce qui est déjà fait dans les écoles. L'installation d'un système d'acidification de l'eau devrait aussi permettre de retrouver une eau potable sous 15 jours. A plus grande échelle, la commune nourrit de grands espoirs avec la construction de la nouvelle usine de potabilisation, dont la livraison est prévue en 2023. (Photo mm/www.ipreunion.com)