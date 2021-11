Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi matin 2 novembre 2021, le TCO a procédé au lancement des travaux de dragage sur le port de Saint-Gilles les Bains. Cette opération qui se déroulera jusqu'au 30 novembre répond à un double enjeu : la mise en sécurité du port et la garantie des conditions de navigation dans le port et la lutte contre le phénomène d'érosion des plages. Les travaux consistent à retirer le surplus de sable de la plage et du port et de le déposer sur la petite plage érodée au nord des Roches Noires (Photo TCO)

