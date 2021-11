Ce mardi matin 2 novembre 2021, le TCO a procédé au lancement des travaux de dragage sur le port de Saint-Gilles les Bains. Cette opération qui se déroulera jusqu'au 30 novembre répond à un double enjeu : la mise en sécurité du port et la garantie des conditions de navigation dans le port et la lutte contre le phénomène d'érosion des plages. Les travaux consistent à retirer le surplus de sable de la plage et du port et de le déposer sur la petite plage érodée au nord des Roches Noires. Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à environ 185 000 euros (Photo TCO)

Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit sur certains tronçons des routes empruntées par les engins de chantier. Aussi, des places de parking seront temporairement supprimées au début de la rue de la plage (côté sud), rue Roland Garros et dans le virage de la rue de la Poste.

L’accès à la plage, la baignade et autres activités nautiques sont interdits pendant toute la durée des travaux sur le secteur nord de la plage des Brisants.

L’objectif de l’opération est de réaliser un rechargement en sable du secteur situé au nord de la plage des Roches Noires afin de lutter contre l’érosion et maintenir le trait de côte. "Des études environnementales ont permis d’identifier le long du littoral, les secteurs érodés. De nombreux déchaussements d’arbres et d’affaissement, voire même d’effondrement de murs et de talus, ont eu lieu ces dernières années" note le TCO.

Les travaux consistent donc à retirer le surplus de sable de la plage et du port et de le déposer sur la petite plage érodée au nord des Roches Noires. "Ce sable entrave en effet la bonne circulation des bateaux dans le port de Saint-Gilles et pose des problèmes de sécurité" souligne le TCO.

- Soumis aux houles australes et cycloniques -

Le port de Saint-Gilles-les Bains est en effet soumis aux effets des houles australes et des houles cycloniques ; les sédiments (sable) des plages des Roches Noires au nord et des Brisants au sud se déversent dans le port notamment dans la zone d’évitement, à l’entrée du port.

Déjà en 2019, de nombreux dragages ont été réalisés pour rétablir en urgence un tirant d’eau suffisant et permettre aux embarcations d’entrer/sortir du port. Ce sont environ 1 600 m3 de sable qui ont été déplacés, du secteur des Brisants vers la plage de l’Hermitage (au niveau des anciens restaurants de plage), préalablement à l’opération de reboisement du littoral porté par la Mairie de Saint-Paul.

Lors des fortes houles et du mini tsunami (13 août 2021) subis pendant cet hiver austral, une quantité importante de sable s'est à nouveau accumulée au niveau de la zone d'évitement (avantport).

Fort de ces expériences, le TCO a travaillé avec les services de l’Etat et notamment la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, pour organiser des dragages non plus seulement curatifs et dans l’urgence mais préventifs. "Concrètement il s’agit d’abaisser et réguler le niveau de sable des deux plages situées de part et d’autre du port après les houles australes et avant les houles cycloniques afin de limiter, voire supprimer, la surverse de sédiments dans le port" précise le TCO.

- Dans le détail de l'opération -

L’intervention a commencé ce mardi 2 novembre et se poursuivra jusq'au au mardi 30 novembre 2021. La plage horaire des travaux est comprise entre 7h00 et 15h30 du lundi au vendredi (hors jours fériés).

Le transfert de sable par camion débutera ce mercredi 3 novembre jusqu’au mardi 30 novembre avec une fréquence de rotation variable selon le type et le lieu d’interventions (dragage du port nécessitant un ressuyage des sédiments avant transfert, prélèvement de sable "sec" sur les Brisants).

Un seul camion de 32 tonnes sera mobilisé la 1ère semaine (du mercredi 3 novembre au vendredi 5 novembre) Trois à cinq camions de 32 tonnes seront mobilisés les semaines suivantes représentant au plus fort de l’intervention une vingtaine de rotations par jour.

