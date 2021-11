Le TCO annonce ce jeudi 4 novembre 2021 avoir décidé de résilier un lot du marché de leurs transports scolaires suite à "une défaillance du prestataire". Le lot 15, qui concerne les circuits suivants localisés essentiellement sur les communes de Saint-Leu et Trois-Bassins, a été résilié. Un retour à la normale est prévue ce lundi 8 novembre 2021 avec de nouveaux prestataires. Quatre circuits - LE48, LE52, LE26 et TB03 - ne pourront pas être assurés ce vendredi. Nous publions le communiqué du TCO complet ci-dessous (Photo TCO)

"Certaines lignes de transports scolaires dans l’Ouest, assurées par un nouveau prestataire, subissent des perturbations depuis la rentrée scolaire du 25 octobre dernier. Face à une situation devenue trop impactante pour la scolarité des élèves et l’organisation des familles, le TCO a analysé toutes les options possibles afin de mettre fin dès que possible à ces perturbations.

Après avoir proposé, de façon exceptionnelle, une solution temporaire (possibilité d’accéder gratuitement au réseau urbain Kar’Ouest pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires) toujours d’actualité jusqu’au retour à la normale, le TCO s’est attaché à trouver rapidement une solution définitive.

À ce jour, suite à une défaillance du prestataire, le TCO met en œuvre une procédure de résiliation du lot 15 qui concerne les circuits suivants localisés essentiellement sur les communes de Saint-Leu et Trois-Bassins : LE09, LE19, LE20, LE22, LE26, LE40, LE43, LE48, LE52, TB03 et TB08.



Un retour à la normale de la situation est donc espéré pour ce lundi 8 novembre 2021 avec de nouveaux prestataires. Le TCO demande aux usagers des transports scolaires de se tenir informés de l’évolution de la situation.



Information pratique à noter :

Le prestataire en charge des 4 circuits suivants - LE48, LE52, LE26 et TB03 - a précisé au TCO qu’il ne serait pas en capacité de les assurer ce vendredi 5 novembre 2021. Les familles sont invitées à prendre leurs dispositions.





Le TCO présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie les usagers concernés pour leur patience et leur compréhension.