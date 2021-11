Le TCO annonce ce jeudi 4 novembre 2021 avoir décidé de résilier un lot du marché de leurs transports scolaires suite à "une défaillance du prestataire". Le lot 15, qui concerne les circuits suivants localisés essentiellement sur les communes de Saint-Leu et Trois-Bassins, a été résilié. Un retour à la normale est prévue ce lundi 8 novembre 2021 avec de nouveaux prestataires. Quatre circuits - LE48, LE52, LE26 et TB03 - ne pourront pas être assurés ce vendredi (Photo TCO)

"Certaines lignes de transports scolaires dans l’Ouest, assurées par un nouveau prestataire, subissent des perturbations depuis la rentrée scolaire du 25 octobre dernier. Face à une situation devenue trop impactante pour la scolarité des élèves et l’organisation des familles" note le TCO. L'intercommunalité indique avoir "analysé toutes les options possibles afin de mettre fin dès que possible à ces perturbations".

Après avoir proposé, "de façon exceptionnelle", une solution temporaire (possibilité d’accéder gratuitement au réseau urbain Kar’Ouest pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires) toujours d’actualité jusqu’au retour à la normale, "le TCO s’est attaché à trouver rapidement une solution définitive" dit encore l'intercommunalité.

"À ce jour, suite à une défaillance du prestataire, le TCO met en œuvre une procédure de résiliation du lot 15 qui concerne les circuits suivants localisés essentiellement sur les communes de Saint-Leu et Trois-Bassins : LE09, LE19, LE20, LE22, LE26, LE40, LE43, LE48, LE52, TB03 et TB08" énumère le TCO. L'intercommunalité espère "une retour à la normale de la situationpour ce lundi 8 novembre 2021 avec de nouveaux prestataires".



A noter que le prestataire en charge des circuits LE48, LE52, LE26 et TB03 a précisé au TCO qu’il ne sera pas en capacité d'assurer ces rotations ce vendredi. Les familles sont invitées à prendre leurs dispositions.



