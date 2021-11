Les élus communautaires du TCO se sont réunis ce lundi ! novembre 2021 sous la présidence d'Emmanuel Séraphin. Ils ont débattu sur plusieurs dossiers. Il a notamment été question des travaux pour sécuriser les rives de la Rivière des Galets, du soutien de l'intercommunalité aux entreprises et aux associationsou encore de l'attribution des autorisations d'occupation temporaire sur le port de plaisance de Saint-Gilles-le-Bains, indique le TCO dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo TCO)

• Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)

Validation du programme de travaux à réaliser en 2022 sur les digues de la Rivière des Galets

Une étude de dangers réalisée en 2021 a permis de repérer les secteurs les plus vulnérables de la Rivière des Galets et d’établir le programme de travaux à faire en 2002.

Le contexte géomorphologique de la Rivière des Galets change très rapidement, et chaque crue peut avoir des impacts significatifs sur l’endiguement.

Afin de sécuriser les habitations et équipements contre les inondations éventuelles, les élus ont décidé de poursuivre les confortements jusqu'à l'axe mixte de Cambaie, en rive droite.

En rive gauche, ils ont acté le raccordement aux aménagements de 2019, afin d’éviter que les prochaines crues ne sollicitent cette zone intermédiaire et ne fragilisent l’aménagement en amont et en aval.

Les travaux qui devraient commencer en février 2022 pour se terminer en novembre de la même année, sont estimés à plus de 8 M€, dont 1,65 M€ du TCO.

Interventions d’urgence sur le canal de la Plaine Savanna

Des visites de terrain ont mis en évidence des problématiques d’entretien de la végétation et d’encombrement par des déchets du canal des eaux pluviales de la Plaine Savanna qui se rejette dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul. Ces dysfonctionnements peuvent accroître le risque d’inondation et générer l’apport de déchets dans l’Etang Saint-Paul. Une intervention en urgence de la Régie communale de la Réserve Naturelle Nationale dans cet espace protégé est nécessaire afin de rétablir un écoulement fonctionnel de ce canal. Ces interventions validées par le Bureau Communautaire, engendrent la passation d’un avenant à la convention de prestations de service entre le TCO et la régie communale de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul.

• Soutien économique et associatif

Attribution de subventions

Dans le cadre de sa démarche dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS), le TCO soutient la mise en oeuvre et le développement d’initiatives innovantes sur son territoire.

Suite au lancement de l’appel à projets en 2018, l’association France Active La Réunion a été retenue pour son projet " ESS Pro " qui consiste à réaliser un diagnostic d’une trentaine de structures du territoire Ouest et à en accompagner une douzaine.

L’association a pour mission de :

- rencontrer et sensibiliser les acteurs et institutions en lien avec les structures de l’ESS et les mobiliser à la démarche ;

- développer et renforcer les synergies entre les acteurs majeurs de l'accompagnement des structures de l’ESS qui ont une volonté commune et une capacité à mettre en oeuvre un processus ; d'accompagnement permettant la simplification et l’accélération du parcours du créateur ou repreneur d'entreprise ;

- créer des temps localisés (par commune et inter commune selon les besoins) de réflexion partagée, impliquant tous les acteurs du territoire (Institutions, ESS et économie classique) afin de proposer des actions ou méthodologies innovantes à destination des structures de l’ESS, et générer un véritable " effet d’entraînement " ;

- coordonner et déployer les dispositifs existants avec l’ensemble des acteurs de l'accompagnement de l’ESS, dans une logique de parcours et d’accompagnement complet des structures de l’ESS.

Les élus communautaires ont eu aussi à se prononcer sur la demande de subvention de la Mission Intercommunale de l’Ouest (MOI) dans le cadre de la convention triennale signée en 2019 pour son projet Attitude Pro, la pépinière de l’inclusion. Il s'agit d'un dispositif qui vient proposer aux publics les plus éloignés de l’emploi (dans le cadre du plan local pour l’insertion et l’emploi notamment) un accompagnement particulier basé essentiellement sur la valorisation des atouts, des qualités et du savoir être d’une personne, les compétences comportementales...

Les objectifs fixés dans la convention ont globalement été atteints. Le Bureau Communautaire a validé l’octroi d’une subvention de 80 000 € pour l’exercice 2021.

Une autre subvention a été attribuée à Initiative réunion pour l’accompagnement des porteurs de projets et des petites entreprises de la zone Ouest. Affiliée au réseau national Initiative France, l’association locale intervient dans le financement des micros crédits à la création d’entreprises pour des publics en marge des recours bancaires et dans le développement des entreprises existantes. L’association conseille également les bénéficiaires en matière de droit, de gestion, de recouvrement et de marketing, les informe sur les dispositifs, les formations, réalise des portraits de chefs d’entreprises…

• Économie

Validation de la candidature de la société Biofuel pour son installation dans la ZAE Ecoparc

Les parcelles viabilisées de la zone d’activités économiques Ecoparc sont commercialisées sous forme de bail à construction d’une durée de 30 ans, pour un loyer de 5,00 € m²/an, conforme aux plafonds des financements FEDER, révisable annuellement.

Les élus ont validé la candidature de la société Biofuel pour l’obtention d’une parcelle de 3130 m² dans la zone d’activités économiques Ecoparc, et la conclusion d’une promesse de bail à construction pour son projet de production de biodiesel à partir des huiles alimentaires usagées des entreprises établies sur la Réunion. Cette activité inclut le traitement par décantation et filtration des huiles alimentaires usagées reçues sur leur site, sa transformation en biodiesel, la séparation du biodiesel et de la glycérine brute, et la purification de ces produits.

Biofuel proposera son service de collecte des huiles alimentaires usagées aux restaurateurs, snack bars et aux cuisines collectives qui sont les producteurs principaux de ces déchets. Après traitement, la société prévoit de distribuer le biocarburant aux groupes de transports de marchandises et de personnes…

• Port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains

Validation des premières autorisations d’occupation temporaire

Le TCO a lancé un appel à projets en vue de désigner les attributaires des autorisations d’occupation temporaire commerces du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains, les autorisations d’occupation temporaire actuelles se terminant au 31 décembre 2021. Sur les 45 lots mis en concurrence, 39 ont été attribués et 6 devront être relancés (+ d’infos à la conférence de presse organisée mardi 9/11 sur site).