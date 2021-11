Le TCO et ses partenaires visent l'accompagnement de 4.000 ménages du territoire de la côte Ouest à horizon 2023, dans le cadre du déploiement du Service d'accompagnement à la rénovation énergétique (SARÉ). Ce mercredi 10 novembre 2021 (Journée contre la précarité énergétique), le président du TCO Emmanuel Séraphin et la présidente de la Région Réunion Huguette Bello ont signé un accord de principe pour le déploiement du SARÉ (2021-2023), en présence de leurs partenaires les Compagnons Bâtisseurs et la Fondation Abbé Pierre. Pour la réalisation de ce programme d'actions, le TCO est soutenu par la Région Réunion à hauteur d'une contribution prévisionnelle de 250 000 euros maximum sur 3 ans. (Photo TCO)

"On est la seule interco à avoir validé ce dipositif régional dès le 2 août. Pour nous c'est pouvoir accompagner les familles et ça s'inscrit dans nos dispositifs de lutte contre l'habitat indigne" explique Emmanuel Séraphin, président du TCO à Imaz Press. "Certains sont en grande précarité énergétique, ça permet donc aussi d'avoir de l'eau chaude ou encore des ampoules basse consommation..." ajoute-t-il.

Les critères dépendent de l'intervention prévue, "d'où la participation des Compagnons bâtisseurs. Là par exemple en refaisant les toits, ça permet d'avoir un confort thermique pour ces logements souvent insalubres. Nous on a une première intervention de 250.000 euros au niveau du TCO" indique Emmanuel Séraphin. "L'objectif est environnemental bien entendu mais aussi sanitaire et éducatif : plus un logement est confortable, mieux sont les enfants chez eux. On a des familles en bonne santé et un mieux vivre dans ces logements."

À l’occasion de la signature officielle de cet accord, une visite d’un chantier d’auto-réhabilitation accompagnée, porté par les Compagnons Bâtisseurs de La Réunion, a eu lieu sur le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Paul. Le rendez-vous a été donné chez la famille Élivon qui bénéficie d’un accompagnement spécifique en matière de rénovation énergétique. Dans le cadre du projet BRICOBUS Rural, la famille pourra ainsi profiter de l’installation d’un chauffe-eau solaire et de conseils malins sur les écogestes.

"On a pu voir les travaux en cours, avec un aidant familial qui accompagne" commente Emmanuel Séraphin. "Là on est sur un dispositif adapté aux familles, on regarde pas s'ils sont propriétaires ou pas. Il y a eu une intervention d'urgence sur les toilettes, sur le toit." Sur le territoire du TCO on compte "6.000 logements insalubres et on veut en résoudre la moitié sur le mandat" indique le président de l'interco.

Tout comme la famille Élivon, les habitants du territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) pourront se faire conseiller et accompagner par le TCO via le Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ). Ce service sera accessible à tous, qu’ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires. Les usagers intéressés pourront, dès 2022, contacter le TCO au 0262 32 12 12 et retrouver plus d’infos sur le site www.tco.re.

Qu’est-ce que le SARÉ ?

Le programme de Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique (SARÉ) est un programme de certificats d’économies d’énergie (CEE) créé par l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 septembre 2019. Ce programme de 3 ans (2021-2023) est porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Il est cofinancé par des entreprises privées, et déployé localement par la Région Réunion et la SPL Horizon.

Ce nouveau programme vise la mise en oeuvre d'actions d'information et d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements sur tout le territoire. Il vient renforcer l’information des ménages et l’accompagnement dans leur parcours de rénovation. Il propose à tous les ménages du territoire un parcours d’information et d’accompagnement pour leur projet de rénovation énergétique.

À travers ce parcours, les ménages pourront se repérer, se faire conseiller et ainsi savoir quels travaux effectuer et quels dispositifs d’aides financières solliciter pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures.

Ce nouveau programme permettra la réalisation de deux missions principales :

- Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers :

Le programme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnement des ménages, y compris par le développement ou le renforcement d’outils permettant de systématiser l’accompagnement des ménages et de communiquer massivement vers les citoyens. Dans ce cadre, des audits énergétiques pourront notamment être réalisés pour poser les bons diagnostics avant d’engager les travaux de rénovation des logements.

- Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation :

Des actions de sensibilisation, de mobilisation des professionnels et acteurs concernés par la rénovation énergétique des logements sur les territoires peuvent être mise en place, afin d’accompagner la montée en compétence des professionnels.

A La Réunion, l’ADEME est le pilote du projet et la Région Réunion s’est positionnée pour être le porteur associé. Dans ce cadre, après une phase de concertation technique avec les EPCI, un plan de déploiement régional a été adopté par la Région Réunion mi-2020.

S’agissant de la cible du logement, ce plan de déploiement prévoit de s’appuyer, pour la région ouest, en priorité sur le TCO et la SPL Horizon Réunion pour mettre en oeuvre les actions en faveur des habitants et leur offrir ainsi un service public adapté au territoire.

Le SARÉ du TCO : un service public pour tous les habitants du territoire de la côte Ouest

Les publics sont divers, par leurs aspirations, leurs attentes mais aussi leurs capacités financières. Pour engager les occupants dans leur parcours de rénovation, il est nécessaire de rendre ces différents parcours les plus fluides, abordables et incitatifs possibles, pour éviter que la complexité des aides ne soit un obstacle à la mobilisation de tous.

Le plan de déploiement du programme SARÉ sur le TCO vise à ce que tous les ménages (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires) en demande d’information ou d’accompagnement sur le territoire soient pris en charge.

Le SARÉ (2021-2023) sera déployé sur les cinq communes du TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) et la collectivité s’impliquera dans tous les actes métiers figurant au guide des actes métiers du SARÉ :

• Acte A1 : information d’ordre générale : juridique, technique, financière et sociale ;

• Acte A2 : conseil personnalisé qui prend en compte les besoins et la situation du ménages ;

• Acte A3 : audits énergétiques et techniques (cet acte est pris en charge par la Région Réunion, via la SPL Horizon Réunion) ;

• Acte A4 : accompagnement des ménages, en logement individuel, pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale (phase amont du chantier) ;

• Acte A4 bis : accompagnement des ménages, en logement individuel) dans l’avancement de leur chantier de rénovation globale (phases de préparation et de réalisation du chantier puis suivi post-travaux) ;

• Acte A5 : accompagnement complet des ménages, en logement individuel, pour une rénovation globale ;

• Acte C1 : sensibilisation, communication, animation des ménages du territoire à travers des ateliers ou évènements dédiés ;

• Acte C3 : sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics locaux.

Ainsi, suivant le guide des actes métiers du programme SARÉ l’objectif du TCO est de toucher environ 4 000 ménages sur les 3 ans.

Le déploiement du programme est effectif depuis le 1er janvier 2021, et ce pour une durée de trois ans. En cas de succès, une clause de revoyure est prévue en 2023 afin de rechercher des modalités de financement pour assurer la poursuite de ce programme.

La Région Réunion reversera au TCO, pour la réalisation du programme d’actions, une contribution prévisionnelle de 250.000 euros maximum sur 3 ans, conformément aux modalités de calcul définies par la future convention.