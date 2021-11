Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une déchèterie éphémère a été ouverte ce samedi 13 novembre 2021, de 8h à 12h à la Possession. Ce service de proximité est proposé aux usagers en complément de la collecte des déchets en porte-à-porte et des équipements déjà implantés sur la commune (déchèterie de Saint-Laurent et déchèterie éphémère de Dos d'Âne) La population est invitée à venir y apporter ses déchets végétaux, ses encombrants et ses déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E). Pas moins de 75 personnes se sont rendus à ce rendez-vous qui aura désormais lieu chaque second samedi du mois. (Photo : TCO)

