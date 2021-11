Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

C'est bientôt Noël, les nouveaux jouets vont arriver sous le sapin et il est possible que les anciens jouets encore en bon état n'intéressent plus vos enfants... Voici une solution qui fera plaisir à de nombreuses familles et aussi à notre environnement : participez à la deuxième édition de Trokafèt, organisée par le TCO dont nous publions ici le communiqué. (Photo TCO)

