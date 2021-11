Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Le Conseil communautaire du TCO se réunit ce lundi 22 novembre 2021 pour aborder les grandes orientations budgétaires de l'année 2022. L'intercommunalité évoque une situation financière stabilisée et prévoit des investissements dans plusieurs domaines : environnement, lutte contre l'errance animale, logement, mobilité douce, déchets et eau. Sur ce dernier point, des travaux conséquents sont attendus sur les réseaux d'eau potable. Leur assainissement est d'autant plus essentiel, après l'épisode connu à Saint-Leu. Le TCO espère également aller vers une meilleure irrigation des hauts et une harmonisation des prix sur le territoire Ouest (Photo Imaz Press)

Le Conseil communautaire du TCO se réunit ce lundi 22 novembre 2021 pour aborder les grandes orientations budgétaires de l'année 2022. L'intercommunalité évoque une situation financière stabilisée et prévoit des investissements dans plusieurs domaines : environnement, lutte contre l'errance animale, logement, mobilité douce, déchets et eau. Sur ce dernier point, des travaux conséquents sont attendus sur les réseaux d'eau potable. Leur assainissement est d'autant plus essentiel, après l'épisode connu à Saint-Leu. Le TCO espère également aller vers une meilleure irrigation des hauts et une harmonisation des prix sur le territoire Ouest (Photo Imaz Press)