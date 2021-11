Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets 2021, le TCO, la SEMTO et CYCLÉA ont lancé officiellement l'opération " Mon boutey plastik i fé voyaz a mwin" ce lundi 22 novembre 2021 au matin en gare routière de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photos : TCO)

Du 22 au 27 novembre, les usagers amenant 10 bouteilles plastiques en gare pour les recycler se verront remettre 2 titres de transport Kar’Ouest sur leur carte rechargeable (soit un aller-retour), dans les gares routières de Saint-Paul et du Port et dans les agences de La Possession, La Saline, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Objectif : renouveler une action populaire pour dépasser les 30.000 bouteilles en plastique collectées sur le territoire de la côte ouest.

L’édition 2020 de l’opération " Mon boutey plastik i fé voyaz a mwin " avait permis avec un déploiement sur 5 agences des différentes communes de l’Ouest de :

- Collecter 25 560 bouteilles

- Offrir 5 112 titres de transport Kar’Ouest

- Récolter plus de 80 kilos de bouchons au profit de l’association Handi Bouchons

" Cette année encore, nous nous mobilisons pour sensibiliser les usagers à la réduction et à une meilleure gestion des déchets pour la protection de la nature. Notre objectif est clair : il s’agit de dépasser les 30 000 bouteilles en plastiques à recycler sur le Territoire de la Côte Ouest grâce à la mobilisation des usagers du réseau Kar’Ouest " : Irchad OMARJEE, Vice-Président du TCO et Président de la SEMTO

En collaboration avec Kélonia, la SEOR et Handi Bouchons Réunion, les porteurs de l’opération se mobilisent pour sensibiliser les usagers à la réduction et à une meilleure gestion des déchets pour la protection de la nature au service du territoire Ouest.

Cette année, en participant à l’opération MON BOUTEY PLASTIK I FÉ VOYAZ A MWIN, et en jouant au jeu concours du 22 au 27 novembre sur les pages Facebook de Kar’Ouest et Cycléa, les usagers peuvent tenter leur chance de gagner 1 mois d’abonnement au nouveau service Mobi’Ouest ainsi que 10 entrées à Kélonia, l’observatoire des tortues marines.

Les enjeux de l'opération :

- Informer, mais surtout impliquer les habitants du Territoire de la Côte Ouest dans la gestion et le tri de leurs déchets pour préserver la nature de notre île ;

- Inciter les voyageurs du réseau Kar’Ouest à renoncer aux titres " papier " et tendre vers les cartes rechargeables et les M-tickets (Titre de transport sur smartphone) ;

- Inciter les habitants à privilégier les transports en commun et les nouvelles solutions de mobilité douce pour décongestionner les routes et promouvoir les alternatives écologiques au tout-voiture ;

- Sensibiliser les usagers sur l’impact des déchets en plastique sur les milieux naturels, et particulièrement sur les tortues marines et les oiseaux, avec le soutien de Kélonia et de la SEOR ;

- Informer sur la situation des personnes handicapées et encourager leur pratique sportive grâce au partenariat avec l’association Handi Bouchons.

Le TCO, la SEMTO et CYCLÉA : un engagement renforcé pour le traitement des déchets

Cette opération commune renouvelée dans le cadre de la SERD s’inscrit dans le cadre d’une collaboration renforcée pour mettre en cohérence les stratégies de développement dans les différents secteurs d’intervention du TCO, dans une perspective de transition écologique : c’est tout l’Ouest qui s’engage !

" Cette nouvelle édition de l’opération " MON BOUTEY PLASTIK I FE VOYAZ A MWIN " nous permet de faire connaître aux Réunionnais notre coeur de métier : le recyclage et la valorisation des déchets. En 2021, près de 215 000 personnes résident sur le Territoire de la Côte Ouest et produisent environ 265 kg de déchets par an et par habitant. Nos agents traitent en moyenne 441 tonnes de bouteilles plastique via la collecte du tri sélectif pour près de 400 entreprises et collectivités.

Les bouteilles représentent la majeure partie des déchets plastique, et l’enjeu de recyclage est essentiel au regard du contexte insulaire de La Réunion" : Alexis POININ-COULIN, Vice-Président de CYCLÉA

Pour le TCO, l’action portée durant cette Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est symbolique de la vision portée par le territoire. L’intercommunalité est pleinement engagée pour faire de l’Ouest un territoire à l’avant-garde en matière de développement durable.