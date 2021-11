Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le TCO a lancé depuis le 30 août 2021 une consultation citoyenne en vue d'élaborer son projet du territoire intitulé " #Ouest2040 ". Il reste deux jours pour celles et ceux qui souhaitent partager leur vision puisque cette consultation prendra fin ce mardi 30 novembre. Une fois cette première étape terminée, le TCO engagera durant le 1er semestre 2022 un travail visant à définir les orientations de développement et les priorités avant une seconde consultation citoyenne. La dernière étape, au second semestre 2022, sera de concrétiser le plan et d'élaborer le plan d'action opérationnel.

