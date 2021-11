Après celle du centre-ville de La Possession et celle de Vue Belle à Saint-Paul, l'ouverture des déchèteries éphémères dans l'Ouest se poursuit. Ce samedi matin 27 novembre 2021, le TCO et la ville de Saint-Paul ont invité les habitants de La Plaine et de Bois de Nèfles à découvrir leur nouveau point de collecte mensuel situé sur le parking à côté du collège Jules Solesse. Ce service de proximité est proposé aux usagers en complément de la collecte des déchets en porte-à-porte et des déchèteries déjà implantées sur la commune (Photo TCO/DR)

Les usagers peuvent venir y apporter leurs déchets végétaux, leurs encombrants et leurs Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E). Le rendez-vous est désormais donné chaque 4e samedi du mois, de 8h à 12h.

Trois déchèteries éphémères ont été déployées en cette fin d’année sur le territoire de la côte Ouest. D’autres sont à venir prochainement, sur des quartiers éloignés des déchèteries "fixes". L’objectif est de rendre ce service encore plus accessible aux usagers, de par sa proximité. Ce dispositif participe, entre autres, à la lutte contre les dépôts sauvages et à la prévention des gîtes larvaires dans le cadre de la lutte contre la dengue.

À l’occasion de son ouverture officielle ce samedi 27 novembre 2021, Laetitia Lebreton (vice présidente du TCO déléguée à l’errance animale), Philippe Lucas (vice président du TCO délégué à la gestion des déchets), Hélène Rougeau (élue de la Commission Environnement du TCO), Salim Nana-Ibrahim (élu de la Commission Environnement du TCO) et les équipes dédiées ont accueilli les premiers usagers de la déchèterie éphémère de La Plaine – Bois de Nèfles. Ils étaient près d’une centaine au rendez-vous pour déposer leurs déchets préalablement triés.

Les visiteurs ont également pu profiter des animations spécialement proposées pour l’occasion : une sensibilisation ludique par les médiateurs du TCO (informations sur le fonctionnement des déchèteries, respect du calendrier de collecte des déchets, prévention des dépôts sauvages, …) et le Trokali Mobile. Sur le même principe que le Trokali, un espace de brocante gratuite que l’on peut retrouver dans certaines déchèteries de l’Ouest, les usagers ont pu apporter des objets en bon état qui ne leur servent plus ou récupérer sur place les objets de leur choix pour leur donner une deuxième vie !

À noter également, le stand du SICR (Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion) ce samedi 27 novembre présent pour relayer la communication de Cyclamed. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les usagers sur le tri et l’apport volontaire de médicaments nonutilisés ou périmés en pharmacies (attention : pas de collecte sur place en déchèterie éphémère).

Cette sensibilisation sera également proposée le 11 décembre prochain sur la déchèterie éphémère du centre-ville de La Possession et le 18 décembre sur la déchèterie éphémère Vue Belle à Saint-Paul.

Toutes les informations utiles relatives aux déchèteries éphémères sont à retrouver sur le site internet du TCO (sites d’implantation, rendez-vous, calendriers téléchargeables)

Deux autres déchèteries éphémères viennent d’ouvrir en novembre dans l’Ouest

▪ Centre-ville, La Possession : Rendez-vous tous les 2e samedis du mois, de 8h à 12h, sur le parking situé angle rues Emmanuel Texer et Baptiste Justin

▪ La Plaine – Bois de Nèfles : Rendez-vous tous les 4e samedis du mois, de 8h à 12h, à proximité du parking collège Jules Solesse

Un apport volontaire encouragé par l’implantation d’un vaste réseau de déchèteries dans l’Ouest, le plus dense de La Réunion

Le réseau actuel des 14 déchèteries du TCO permet aujourd’hui de collecter près de 20% des déchets des ménages, soit plus de 25 400 tonnes en 2020 sur un tonnage global de près 128 900 tonnes. Cette quantité de déchets collectés comprend 24 000 tonnes de déchets non dangereux (encombrants, déchets végétaux, gravats, cartons, Placoplatre®) et 1700 tonnes de déchets dangereux (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, huiles, batteries, piles,

lampes/néons).

Ce réseau d’équipements de proximité est constitué de 12 déchèteries à ouverture permanente (7 jours/7, sauf les jours fériés) et de 2 déchèteries éphémères (un à Dos d’Âne, La Possession et un sur Le Plate, Saint-Leu). L’accès y est gratuit et les apports de déchets autorisés dans la limite de 4m3/jour et par apporteur.

Sur le territoire de la côte Ouest, ce sont plus de 220 000 passages d’usagers par an. Les résultats de l’enquête de satisfaction menée en décembre 2020, indiquent que près de 3 usagers sur 4 fréquentent les déchèteries du TCO.

Le geste d’apport volontaire en déchèterie est désormais ancré et le TCO salue l’évolution des comportements, vers plus de responsabilisation citoyenne. Ces efforts restent à poursuivre, de manière soutenue et plus large, pour une amélioration durable de notre cadre de vie.

Plus d'information sur le site www.tco.re - Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit à La Réunion).