Pour les vacances de janvier, l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) propose de découvrir de multiples formes artistiques. Les inscriptions pour les stages vacances sont ouvertes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Stage Cinéma – " L’amour, sous toutes ses formes ! " (10 places)

Quand : Du 10 au 14 janvier 2022

Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Où : Musée de Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts

Pour qui : Toute personne à partir de 12 ans, intéressée par les techniques du cinéma et du jeu d’acteur

Tarif : Élèves EAIO : 20 euros / Tarif public extérieur à l’EAIO : 100 euros

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans



• Stage de steel pan (8 places)



Quand : Les 11 et 13 janvier 2022

Horaires : De 10h à 12h et de 13h à 15h

Où : LENA (L’Espace Numérique et Artistique du TCO), Trois-Bassins

Pour qui : À partir de 12 ans, intergénérationnel

Tarif : Gratuit



• Stage de photographie artistique (10 places)

Quand : Les 12, 13 et 14 janvier 2022

Horaires : De 9h à 12h et de 13h à 15h

Où : Domaine des Bois de Senteur, La Possession

Pour qui : Ce stage est ouvert à tous à partir de 8 ans.

Tarif : Élèves EAIO : 20 euros / Tarif public extérieur à l’EAIO : 100 euros



• Stage de chansons théâtralisées (25 places)



Quand : Du 17 au 21 janvier 2022

Horaires : De 9h à 12h et de 13h à 16h

Où : La Possession (lieu à confirmer)

Pour qui : Enfants de 8 à 12 ans (20 places) et Ados (5 places)

Tarif : Élèves EAIO : 20 euros / Tarif public extérieur à l’EAIO : 100 euros



Retrouvez toutes les infos relatives aux stages vacances proposés par l’EAIO sur la page dédiée.