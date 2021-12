La tournée du spectacle Téat Sarèt se déroule jusqu'au 14 décembre 2021 dans l'Ouest. Au programme, des ateliers culturels et artistiques pour renouer avec le monde agricole. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu accueillent depuis le 30 novembre au 14 décembre 2021, à 19h, le Téat Sarèt. Au détour de multiples rencontres et ateliers sur le conte, le théâtre et l'écriture, il sera possible de découvrir l'univers du monde paysan.

"Raconter la terre dans un monde où elle est en danger, raconter ceux qui consomment et mangent les produits de la terre, chanter les vies, les prés. Un voyage en carriole tirée par des chevaux en réponse à un monde qui va trop vite, qui voit toujours plus grand, nous souhaitions revenir à échelle humaine pour être plus proche du vivant" affirme La Cie Lolita Monga, à l'initiative de ce projet culturelle.