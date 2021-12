Sous la présidence d'Emmanuel Séraphin, ce lundi 6 décembre 2021 "les élus du Bureau Communautaire du TCO ont eu à débattre notamment du plan de financement de Terh Gal Ouest pour 2022, du fonds mutualisé pour l'amélioration de l'habitat expérimenté au Port, du soutien au projet "Petites villes de demain" de Trois-Bassins, de l'attribution de subventions aux ateliers chantiers d'insertion et à la lutte anti vectorielle, de la signature de deux conventions en matière du développement de l'économie et de la transition écologique dans le cadre du Contrat de Convergence" informe le TCOdans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo TCO)

• Leader

- Subvention de fonctionnement pour 2022

Le TCO, structure porteuse de Terh Gal Ouest (TErritoire Rural des Hauts GAL Ouest), gère et anime le programme européen LEADER en partenariat avec les chambres consulaires, le Parc National et l'association AD2R. Terh Gal Ouest a pour objectif principal de faire des Hauts une zone d’excellence rurale à travers différents axes de développement : agriculture, tourisme, sport de pleine nature, culture, développement numérique des Hauts. Les subventions Leader peuvent être attribuées à toutes les instances publiques ou privées (collectivités, associations, entreprises, …) ayant un projet qui concerne les hauts de l’Ouest. Depuis la création beaucoup d’action ont été menées dans les domaines de l’agriculture, la culture, l’économie, …

"Aujourd’hui, il y a une très forte demande de la population en matière d’animations et de projets culturels pour les hauts, précise Emmanuel Séraphin. Il y a un travail à faire sur ce volet afin de présenter des projets à Terh Gal Ouest".

Pour l’année 2022, une subvention de fonctionnement de 485 600 € HT est demandée au FEADER pour l’animation et le fonctionnement de Terh Gal Ouest. A noter que depuis 2017, 5M€ de subventions publiques ont permis d’accompagner environ 250 projets consacrés au développement des hauts de l’Ouest. Par ailleurs, les élus ont proposé de travailler sur une animation culturelle d’envergure itinérante sur tout le territoire des hauts, afin de permettre à tous les habitants d’accéder à la culture.

• Insertion

- Soutien aux ateliers chantiers d’insertion

Depuis 2009, le TCO soutient la mise en oeuvre des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) du territoire dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. La sélection des structures s’opère par un appel à projets lancé par la collectivité.

Les élus communautaires ont eu retenu pour l’année 2022, les projets présentés par les associations suivantes :

- An grèn koulèr " : " Portes pays de Mafate "

- Agidesu : " Jardin biologique "

- Agame : Recyclage par l’informatique

- Ases : recyclage bois, tôle et granit

- Le pied à l’étrier : " En selle 3 "

Un budget de 30 000 € a été octroyé à chaque porteur de projet, en partie financé par le Fonds Social Européen. Les élus du TCO réaffirment ainsi leur volonté de soutenir et accompagner les actions d’insertion et de création d’emplois.

• Habitat

- Expérimentation de l’Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) rénovation énergétique sur le périmètre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du Port.

En août 2021, les élus communautaires ont validé la création et la mise en oeuvre du Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat (FMAH).

Suite aux études de faisabilité mises en oeuvre par la ville du Port, les élus ont validé l’expérimentation d’Auto Réhabilitation Accompagnée Rénovation Energétique sur 10 logements du NPNRU.

Le projet a pour objectif d’accompagner les ménages dans la réalisation des travaux de rénovation et dans la mobilisation des aides de droit commun. L’objectif étant de pouvoir accompagner à une rénovation la plus globale possible.

Les Compagnons Bâtisseurs de la Réunion interviendront sur l’Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA), avec le concours de la SPL Horizon Réunion qui réalisera les diagnostics énergétiques et l’information sur les écogest.es, des entreprises labellisées Reconnu Garant de l’Environnement qui réaliseront les travaux d’amélioration du confort thermique et de réduction de la consommation électrique, et le TCO qui mettra en oeuvre des missions d’accompagnement des ménages dans leurs démarches (recherche d’entreprises labellisées, conseils sur les solutions techniques proposées ; demandes et analyses des devis ; élaboration d’un plan de financement ; - accompagnement à la recherche de subventions,…).

Le Bureau communautaire a acté la participation du TCO au Fonds mutualisé pour l’amélioration de l’habitat à hauteur de 100 000 € (10 000 € / logement). A noter que les élus ont également validé la demande de subvention de 10 000 € de l’Agence Soleil (agence immobilière à vocation sociale) pour son action sur le logement des plus démunis.

• Aménagement

- Participation au projet " Petites Villes de Demain " pour la commune de Trois-Bassins

La commune de Trois-Bassins est lauréate du programme national " Petites Villes de Demain " qui vise à donner aux communes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité et présentant des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leur projet de revitalisation pour conforter leur statut de ville dynamique où il fait bon de vivre.

Souhaitant le rééquilibrage du territoire en apportant un soutien aux projets favorisant le développement des Hauts, le TCO accompagnera la commune de Trois-Bassins dans ce programme en participant à l’ingénierie.

Un budget de 52 500 € (10 500/an) lui a ainsi été attribué dans le cadre de son projet " Petites Villes de Demain ".

• Environnement

- Lutte contre les gîtes larvaires

Afin de lutter contre la prolifération des gîtes larvaires et la propagation de la dengue, le TCO a validé la demande de subvention de l’Association Réunionnaise de Développement et d’Insertion (ARDI) pour son intervention sur la commune de Trois-Bassins.

12 450 € serviront ainsi pour mettre en place des actions de sensibilisation de la population à la Lutte Anti-Vectorielle et des opérations de nettoyage des ravines et de leurs abords.

• Transition écologique, inonvation et développement économique

Formalisation du partenariat avec Efficacity pour accélérer la transition écologique et industrielle du territoire Ouest

Les élus communautaires ont validé en avril dernier le partenariat du TCO avec l’Institut pour la transition énergétique et écologique des villes, Efficacity, pour une relance économique fortement orientée vers la transition écologique et l’innovation.

Déjà engagé dans plusieurs actions destinées à accélérer sa transition écologique et industrielle, et fort de son grand projet d’aménagement urbain, "L’Écocité insulaire et tropicale" et de sa démarche Territoire d’Industrie, le TCO a souhaité aller plus loin en matière d’innovation territoriale, en fédérant les forces vives (associations, labos de recherche, entreprises) du territoire autour d’un écosystème d’innovation unique en outre-mer. Son objectif : faire du territoire un véritable Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire (CITI) qui permettra la réalisation de projets expérimentaux et l’émergence d’un modèle durable du territoire.

Par ailleurs, le TCO lance une étude sur l’actualisation de son schéma de développement et de définition de l’armature économique de son territoire. L’objectif est de permettre dans les 6 prochaines années d’offrir aux entreprises près de 60 Ha de foncier aménagé et des locaux pour les entreprises.

Les membres du Bureau communautaire ont validé la signature de deux conventions actant la participation de l’Etat à hauteur de près d’1 million d’euros (399 000 € pour la transition Ecologique et l’Innovation et 626 000€ pour le développement économique) au titre du Contrat de convergence et de transformation.