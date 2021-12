Ce jeudi 9 décembre 2021, Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de Saint-Paul, Bruno Domen, maire de Saint-Leu, Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins, Gilles Hubert, adjoint au maire de La Possession et Annick Letoullec, adjointe au maire du Port, ont partagé un premier point d'étape concernant la réalisation du Projet de territoire du Grand Ouest de La Réunion. Nous publions ici le communiqué du TCO (Photos : TCO)

Engagée depuis le 30 août 2021, l’élaboration du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion permettra de définir et d’organiser la stratégie de développement du TCO pour les 20 prochaines années.

- Ouest 2040, le futur en grand -

Le TCO partage les premiers enseignements du diagnostic territorial conduit auprès des habitants

Du 30 août au 30 novembre, les habitants ont donc été invités à participer à une première consultation citoyenne dédiée au Projet de Territoire.

- Un diagnostic collectif : première étape du projet de territoire -

Dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire, le TCO a conduit une vaste consultation citoyenne durant 14 semaines sur l’ensemble des 5 communes du territoire Ouest pour associer les habitants à l’étape préalable du diagnostic.

Pour réaliser cette photographie complète du territoire du littoral jusqu’à Mafate en passant par les Hauts et mi-pentes, le TCO a mis en place un large dispositif de participation citoyenne.

- Une mobilisation citoyenne riche d'enseignements -

Des habitants fiers de leur territoire…

Le diagnostic a permis de révéler un fort attachement des habitants et une fierté d’habiter un territoire aux qualités multiples : le littoral, la tranquillité et la douceur du cadre de vie, la qualité de l’environnement et la diversité des paysages…

Avec des attentes fortes pour le Grand Ouest 2040

Les objectifs ?

• Faire le point sur la perception du territoire Ouest ;

• Identifier les atouts et les points à améliorer ;

• Partager les principales orientations de développement pour demain ;

• Mesurer l’attachement au territoire.

- 14 semaines de consultation citoyenne

- 15 ateliers habitants sur les 5 communes dont 2 à Mafate

- 5 ateliers à destination des acteurs sociaux économiques

- 50 rencontres de proximité

- 1 site internet dédié

- 3 Bat’karé (diagnostics en marchant) + 2 prévus en 2022 au Port et à Saint-Paul.

Une participation au rendez-vous

+ de 2 000 questionnaires recueillis

+ de 800 participants aux ateliers organisés par le TCO

10 000 personnes se sont activement impliquées dans la consultation

Emmanuel Séraphin, Président du TCO, précise " Toutes ces réflexions partagées permettront de nourrir le diagnostic en cours qui servira de base à la définition des orientations de développement de l’Ouest. "

Bruno Domen, Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire, maire de Saint-Leu, " Ces premiers enseignements posent un cadre d’ambition structurant en termes d’aménagement du territoire et montrent aussi le souci de faire des choix durables, mesurés et pesés face à un foncier qui se raréfie. "

Daniel Pausé, Vice-Président délégué au développement des hauts, maire de Trois-Bassins, " La consultation a permis de montrer l’attachement très fort au territoire des hauts mais aussi de partager ses particularités qui sont ressenties comme des atouts qu’il convient de soutenir et de conforter. "

Gilles Hubert, Vice-Président délégué à l’eau, l’assainissement et à la Gemapi, adjoint au maire de La Possession, " La consultation nous conforte sur la nécessité de mettre le développement durable non pas comme composante mais comme fondement du Projet de Territoire du Grand Ouest de La Réunion. "

Annick Letoullec, adjointe au maire du Port, " Les habitants appellent à développer et à soutenir la fibre entrepreneuriale sur notre territoire : un signal extrêmement positif qui traduit la confiance dans l’attractivité de l’Ouest et la volonté de s’engager. "

- Quelles suites donner à la consultation ? -

Les enseignements de la consultation vont enrichir les études en cours et réalisées dans le cadre du diagnostic territorial. La finalisation complète du diagnostic est prévue pour début 2022. A l’issue de cette première étape qui permettra de définir les grandes orientations du Projet de Territoire, la stratégie de développement sera engagée (1er semestre 2022) suivie du plan d’action opérationnel (2ème semestre 2022).

- Une association des habitants qui va se poursuivre -

Après le succès de cette première consultation, le TCO souhaite constituer un groupe de travail dédié au Projet de Territoire.

- Qui peut participer ? Tous les habitants de l’Ouest qui souhaitent s’impliquer dans les prochaines étapes du Projet de Territoire.

- Comment ? En s’inscrivant sur le site ouest2040.re / Contribuer à l’Ouest 2040.

- Pourquoi ? Pour aller plus loin et participer à des temps de travail lors des prochaines étapes du Projet de Territoire.