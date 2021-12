Publié il y a 39 minutes / Actualisé le Mercredi 08 Décembre à 15H46

Les déchèteries et centres de propreté Trokali ainsi que la fourrière animale intercommunale du TCO seront, comme habituellement, fermés au public le lundi 20 décembre 2021, le samedi 25 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022. À noter que la veille du vendredi 24 et du vendredi 31 décembre 2021, les déchèteries et centres de propreté ainsi que les Trokali fermeront exceptionnellement à 15h (au lieu de 17h30). La fourrière animale intercommunale elle, restera ouverte aux horaires habituels de 8h à 12h et de 13h à 15h, indique le TCO. ( photo rb/www.ipreunion.com )

