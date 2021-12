Le TCO lance la deuxième édition de "Ensemble, recyclons et agissons pour notre terre". Organisé par le Ministère et l'agence de la transition écologique cette action a pour objectif de sensibiliser la population au tri et au recyclage (Photo d'illustration TCO)

C'est pour "sensibiliser les habitants à trier et à recycler leurs déchets et souligner leur mobilisation déjà engagée, le Ministère de la Transition écologique, l’Ademe et les acteurs de la filière du recyclage, avec le soutien du Ministère des Outre-mer" ont renouvelé. Cette opzration la " Ensemble, recyclons et agissons pour notre terre "

Intitulé "Joseph" un spot vidéo est diffusé sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéos "à vocation à montrer que l’implication de tous est indispensable pour faire avancer les choses" note le TCO. Regardez

Le saviez-vous ? À La Réunion, 48 645 tonnes ont été collectées en 2018 par les éco-organismes. Chaque jour en triant et en rapportant vos produits ou emballages usagés, vous permettez de donner une nouvelle vie à ces produits et de préserver les ressources naturelles. Vous agissez ainsi pour votre terre, pour la planète et pour les générations futures.

