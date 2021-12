La cyber-base de Trois-Bassins située à LENA (Espace numérique et artistique du TCO) est définitivement fermée. "Le service numérique s'installe au pôle culturel et sportifl'Alambic dans les locaux de la médiathèque au 28 rue Georges Brassens. Une médiatrice accueillera le public" informe le TCO (Photo TCO)

- Horaires d’ouverture : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 16h45, et le jeudi de 13h à 16h45

- Téléphone : 0262 74 56 91

- Plus d'information sur Page Facebook de l'Alambic et sur site internet de la structure