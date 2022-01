Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le Territoire de la côte ouest (TCO) informe les habitant.e.s que la déchèterie éphémère de la Plaine, à Bois de Nèfles, située à proximité du parking du collège Jules Solesse est ouverte ce samedi 29 janvier 2022, de 8h à 12h. Venez déposer vos encombrants, déchets végétaux et déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) indique le TCO. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : TCO)

