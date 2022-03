Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

2 caissons de 27 m3 d'encombrants et de déchets végétaux, 80 déchets électriques et électroniques apportés, 181 objets déposés au Trokali Mobile et 73 récupérés,...Voici le bilan de cette première édition de la déchèterie éphémère dans le quartier de Bellemène à St Paul, ce samedi matin. Une quarantaine de personnes est venue ce matin utiliser les équipements mis à disposition par le TCO sur cette déchèterie de proximité. Certains ont même fait plusieurs " voyages " afin d'y déposer encombrants et déchets végétaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

