Publié le Mercredi 06 Avril à 11H24 / Actualisé il y a 10 heures

Le TCO lance sa nouvelle application mobile "TCO Agglo" afin d'avoir accès en temps réel aux actus de l'intercommunalité en temps réel. Retrouvez le calendrier de collecte, la météo des déchetteries et bien plus encore. L'application est disponible sur App Store et sur Google Play.

