"L'Office de tourisme de l'ouest a obtenu par la Préfecture le 28 mars 2022 le renouvellement de son classement en " Catégorie I ". Une distinction qui est une reconnaissance forte de la qualité des services rendus par la structure" indique l'office dans un communiqué que nous publions ci-dessous

Dès sa création en janvier 2014, l’Office de tourisme de l'ouest a inscrit, dans sa politique de développement touristique, la qualité, comme axe transversal majeur. Il est engagé dans un processus de classement afin que la structure puisse proposer au sein de ses services l’excellence touristique. Il a obtenu en 2017 le classement en catégorie 1, valable 5 ans.

Pour prétendre à ce podium décerné par l’État, l’Office de tourisme de l'ouest a dû dans un premier temps obtenir le label Qualité Tourisme (en 2016, renouvelé en 2019). Les critères pour obtenir cette marque sont très exigeants et précis et sont contrôlés par des organismes indépendants intervenant notamment en visite ou appel "mystère" (en situation réelle).

Ce renouvellement du classement en catégorie 1 en 2022 est l’aboutissement d’un travail constant réalisé par toute une équipe, porté par la chargée de qualité, Kelly Kondoki, qui peut être fière aujourd’hui du travail accompli.

C’est une reconnaissance exigeante des engagements, de la qualité des services et informations que l’Office de Tourisme de l’Ouest apporte au quotidien aux visiteurs et partenaires

Quelle est la procédure pour obtenir le classement ?

1 – L’Office de Tourisme doit être détendeur d’un label national comme le label Qualité Tourisme

2 – La collectivité de rattachement – ici le TCO – sollicite le classement auprès de la Préfecture, sur proposition de la Directrice de l’Office de Tourisme

3 - La délibération du TCO, accompagnée d’un dossier attestant du respect des critères de classement, est adressée au Préfet, qui dispose d’un délai de 2 mois après réception du dossier complet pour se prononcer.

L’Office de tourisme de l’ouest renforce l’attractivité touristique et économique du territoire. Le classement en catégorie 1 constitue un levier puissant pour renforcer le rôle fédérateur de l'Office de tourisme de l'ouestau regard de l’action touristique à développer dans l’Ouest et permet aux 5 communes de l’Ouest d’obtenir ou de conserver le label de "Commune Touristique" et le label de "Station Classée de Tourism. Actuellement les communes de Saint-Leu et de la Possession ont le label " Commune touristique " et la commune de Saint-Paul le label de Station Classée de Tourisme.

Ce classement ancre davantage l’Office de Tourisme de l’Ouest dans le paysage économique et touristique de La Réunion et renforce le dynamisme de l’offre touristique de qualité du territoire Ouest.

Ce renouvellement de classement a été possible grâce à la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT) qui a accompagné l’Office de Tourisme dans ce processus, tout comme les partenaires financeurs que sont le TCO et La Région Réunion.