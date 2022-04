Publié il y a 14 heures / Actualisé il y a 13 heures

Ce dimanche 17 avril 2022 aura lieu la 9ème édition du "Mille et un talents de l'Ouest" à la Ferme du Bel'Air de Saint-Paul de 10h à 17h. Au programme : produits péi avec le Rucher Fleuri, pâtisseries vegan avec Laskmi sweets, bijoux fait main avec Creation DL et café d'exception, infusions et thés avec Umami Réunion. Places limitées et réservations conseillées. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

