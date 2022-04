Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 avril, un quinquagénaire a été retrouvé sans vie à la Saline-les-Hauts, rue Jean Albany. Selon le premiers éléments, l'homme aurait été retrouvé avec des traces de morsures. L'autopsie n'a pas pu dire si les morsures sont à l'origine du drame. (Photo d'illustration)

"Malgré les compagnes d’information, l’accès à la stérilisation, l’errance animale est un véritable fléau à La Réunion", souligne Emmanuel Séraphin, président du TCO. Il rajoute, "tout à chacun doit être responsable de son animal".

Ce soir, et pendant deux nuits, de 18 heures à 23 heures, des capteurs du TCO seront mobilisés pour lutter contre ces chiens errants. Une première sur l’intercommunalité. "À la suite de ce drame, nous allons faire des opérations de sécurisation des lieux concernés", indique le président du TCO. Sept équipes de 17 techniciens sont mobilisées. Elles sont composées de médiateurs, de capteur et sont accompagnées des forces de l’ordre. Les secteurs concernés par ces opérations sont : Bel-Air, Tan Rouge et La Saline. Écoutez :

- Terminé la prévention, place aux sanctions –

Le président du TCO, Emmanuel Séraphin a prévenu, l’heure n’est plus à la prévention. "Nous allons appliquer la loi. Laisser divaguer son chien est répréhensible. Il en va de la sécurité de nos habitants." Sur l’intercommunalité de l’Ouest, "73 000 chiens sont errants ou divagants et 40.000 appartiennent à des propriétaires", précise Emmanuel Séraphin. "Chacun doit prendre ses responsabilités." Pour rappel, le propriétaire d’un animal non identifié risque une amende de 150 euros. S’il laisse son animal divaguer, l’amende passe à 750 euros.

L’État mobilise 2 millions d’euros par an pour le plan errance animale, indique la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre. "Les captures d’animaux à La Réunion représente 20 % des captures en France. C’est une proportion trop importante." Au TCO, 1,6 millions d’euros sont dédiés à la lutte contre l’errance animale et les actions de sensibilisation.

- La préfecture rappelle son plan contre l'errance animale -

Alors que le corps d'un homme présentant des morsures de chien a été découvert dans la nuit de vendredi 29 avril 2022 à la Saline-les-Hauts, la préfecture annonce qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis. Elle rappelle par ailleurs que ce sont "les maires qui disposent de la compétence en matière de gestion de l'errance animale". "L'État s'engage massivement à leurs côtés pour les accompagner, ainsi que les présidents d'intercommunalités." précise-t-elle.

Depuis 2017, un plan partenarial de lutte contre l’errance animale a été signé entre l’État et ses partenaires. Ce dernier a été reconduit pour la période 2019-2022, avec un engagement financier de l’Etat à hauteur de 2 millions d’euros.

- Retour sur ce drame –

C’est dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 avril, entre 00h et 00h30, qu’un homme a été retrouvé mort à la Saline-les-Hauts. "C’est un automobiliste qui a constaté qu’un homme se faisait attaquer par des chiens", précise le Lieutenant-Colonel Vincent Audon. Par la suite, le conducteur a appelé les secours. "Lorsque les secours sont arrivés ils n’ont pu que constater le décès de l’homme, présentant des traces de morsures. Selon les premières conclusions, rien ne dit si les morsures sont la cause du décès", rajoute le Lieutenant-Colonel.

A-t-il succombé à une attaque de chiens ? Ou est-il mort dans d'autres circonstances ? Pour l'instant, rien ne peut le dire...

ma.m / www.ipreunion.com / [email protected]