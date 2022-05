Le TCO a lancé une nouvelle consultation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du Projet de territoire du Grand ouest de La Réunion. Après la première phase de diagnostic, conduite en 2021, vient le temps de l'élaboration de la stratégie de développement de l'Ouest. Du 19 avril au 3 juin, les habitants sont invités à prendre part à sa construction. Nous publions ici le communiqué du TCO

Le diagnostic du territoire mené en concertation avec les habitants du 30 août au 30 novembre 2021 a permis de tirer de nombreux enseignements avec plus de 2000 contributions recueillies. Les conclusions de cette première étape de consultation ont fait émerger de grands enjeux, sur lesquels le travail doit aujourd’hui se poursuivre. C’est tout l’objet de cette phase de " stratégie " qui vise à préciser les grandes orientations prioritaires et à déterminer les objectifs concrets à atteindre.

Le TCO souhaite poursuivre la dynamique engagée avec les habitants, les communes et les forces vives en les associant à cette nouvelle étape d’élaboration du Projet de Territoire pour une vision commune de l’Ouest jusqu’en 2040.

Ils doivent maintenant concevoir la stratégie et proposer des actions à prioriser sur les grands thèmes suivants :

• Aménagement, habitat et mobilité : quels types de logements et d’habitat privilégier ? Quels modes de déplacement prioritaires pour demain ? Quels espaces publics dans nos villes et quartiers ? …

• Économie, emplois et formation : quelles filières développer pour créer de l’activité et l’emploi ? Quels commerces dans nos villes et quartiers ? Comment former nos jeunes aux métiers de demain et mieux les insérer ? …

• Environnement et écologie : comment préserver notre patrimoine naturel et nos paysages ? Quelles mesures prendre pour mieux gérer la ressource en eau ? Quelles actions mettre en oeuvre pour réduire la production de déchets ? …

• Services publics et équipements : quels services publics pour demain ? Quels équipements publics développer ? Comment préserver la proximité et l’accessibilité des services publics ? ...

• Culture et patrimoine : quelle offre culturelle pour l’Ouest ? Comment valoriser les savoir-faire péi ? Quelle transmission de notre patrimoine ? …

C’est dans cet état d’esprit qu’un Groupe de Citoyens, composé d’habitants des 5 communes du TCO, a été constitué. Ils se sont portés volontaires pour être associés à toutes les étapes du Projet de Territoire et apporter leurs contributions à la stratégie, en ateliers de travail.

Le Conseil de Développement, installé en mars 2022 et composé de personnalités issues du monde économique, associatif, de la formation, de l’insertion ainsi que des experts, est également associé à l’élaboration du Projet de Territoire.

Enfin, tous les Réunionnais sont invités à contribuer en ligne sur le site ouest2040.re ou en venant à la rencontre des équipes du TCO mobilisées pour une trentaine de dates sur tout le territoire.

Toutes les dates des rencontres sont disponibles en ligne, sur ouest2040.re

" Cette année, le TCO fête ses 20 ans. Plus qu’un anniversaire, c’est un moment clé pour se projeter et préparer notre avenir commun à travers notre Projet de Territoire. L’Ouest dispose d’un potentiel incroyable pour être la capitale économique de La Réunion : poursuivons le travail pour construire cette stratégie d’avenir pour notre territoire. " Emmanuel SÉRAPHIN, Président du TCO, Maire de Saint-Paul

" Le développement économique tient une place centrale dans le projet de territoire du TCO. Notre stratégie consolidera les deux piliers économiques de l’Ouest : l’activité industrialo-portuaire et le tourisme tout en accompagnant le développement de nouvelles filières telles que l’économie sociale et solidaire, la construction durable et l’agro-alimentaire. " Olivier HOARAU Vice-président en charge de l’économie et du tourisme, Maire du Port

" Le développement durable est vu comme le fondement du projet de territoire du TCO. La croissance verte doit être considérée comme le secteur d’avenir qui nous permettra de créer les richesses de demain de façon respectueuse de notre environnement et de nos enfants. " Vanessa MIRANVILLE, Vice-présidente en charge du développement durable et de l’innovation, Maire de La Possession

" Nous devons bâtir notre territoire en positionnant l’humain au coeur de toute notre stratégie territoriale. Il nous faut agir sur le cadre de vie grâce à un aménagement innovant qui prend en compte la nature, notre patrimoine, nos traditions et les besoins réels de la population. " Bruno DOMEN, Vice-président en charge de l’aménagement du territoire, Maire de Saint-Leu

" Les Hauts sont les atouts de notre territoire et incarnent notre âme créole. Notre projet de territoire intégrera l’authenticité des Hauts comme facteur de notre vivre-ensemble. " Daniel PAUSÉ, Vice-président en charge du développement des Hauts, Maire de Trois-Bassins