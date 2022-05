Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

De plus en plus de seringues sont retrouvées dans les bacs de collecte sélective (bacs jaunes). Ce geste est dangereux car il expose les agents en charge du tri à des blessures et infections graves. Pour rappel, les déchets médicaux font l'objet d'une collecte spécifique et d'un traitement différent des autres déchets en raison de leur risque infectieux. De ce fait, ils ne doivent pas être jetés dans le bac jaune ou dans le bac bleu.

