Après la présentation de la Brigade Intercommunale Environnementale, les élus communautaires du TCO, sous la présidence d'Emmanuel Séraphin, ont validé le lancement de l'appel à projets urbains Kréolab dans le cadre de l'Ecocité ; la participation des communes au Fonds Mutualisé pour l'Amélioration d l'Habitat ; les nouvelles modalités de distribution des composteurs individuels. Ils ont également nommé le nouveau directeur de la Créole. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo TCO)

- LA CREOLE-

Les élus communautaires approuvent la nomination d’un nouveau directeur

Suite au transfert des compétences " Eau potable et Assainissement " à la communauté d’agglomération le 1er janvier 2020 et afin d’organiser au mieux la gestion de ces nouvelles compétences, le conseil communautaire a décidé de nommer un nouveau directeur, afin de restaurer la confiance entre le TCO et sa régie.

Les élus du TCO ont acté la nomination de M. Christian Papoussamy au poste de directeur de la régie communautaire d’eau et d’assainissement " La Créole ". Monsieur Papoussamy qui a occupé les fonctions de directeur général des services de la CIVIS et du TCO, est actuellement procureur financier des Chambres Régionales des Comptes Antilles – Guyanne). Il mettra toutes ses expériences et compétences à profit pour assurer ses nouvelles responsabilités à la régie communautaire.

ECOCITE

Lancement de l’appel à projets urbains innovants, Kréolab Piloté par le Groupement d’Intérêt Public Ecocité en partenariat avec les propriétaires fonciers publics, Kréolab est un dispositif qui vise à faire émerger des projets démonstrateurs au sein de l’Ecocité de La Réunion. En concertation avec les communes et le TCO, des équipes seront amenées à proposer des projets innovants sur des sites sélectionnés.

Les équipes lauréates pourront y développer leur approche de la ville de demain en lien avec les intentions de la commune. Les réponses innovantes à l’appel à projet sont attendues dans les domaines suivants :

- Conception urbaine, architecturale et paysagère ;

- Modes constructifs et procédés et matériaux écologiques ;

- Programmation et nouveaux usages comme le co-living, co-working, habitat coopératif et partagé, habitat intergénérationnel, tiers lieux, développement de services urbains innovants, commerces novateurs ;

- Développement économique et social par la contribution du projet au développement et à la structuration d'une filière bâtie tropicale avec création d'emplois ;

- Montage opérationnel, financier et contractuel innovant ;

- Démarche de projet collaborative en co-conception voire co-construction de projet, avec une démarche participative et citoyenne. 7 sites ont été retenus par les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul et le TCO.