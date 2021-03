Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Depuis le vendredi 13 mars 2021, une reprise de la sismicité est observée sous le Piton de la Fournaise. Entre le 13 et le 17 mars, 20 séismes volcano-tectoniques, de magnitude inférieure à 1, ont été enregistrés et localisés sous la partie Est du cratère Dolomieu entre 0,3 et 0,9 km au dessus du niveau de la mer, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

