Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Suite à la reprise de la sismicité le 13 mars sous le Piton de la Fournaise, celle-ci se poursuit, infirme l'observatoire du volcan. "Ainsi entre le 13 et le 21 mars, 90 séismes volcano-tectoniques, de magnitude comprise entre < 1 et 1,8, ont été enregistrés et localisés sous le cratère Dolomieu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à la reprise de la sismicité le 13 mars sous le Piton de la Fournaise, celle-ci se poursuit, infirme l'observatoire du volcan. "Ainsi entre le 13 et le 21 mars, 90 séismes volcano-tectoniques, de magnitude comprise entre < 1 et 1,8, ont été enregistrés et localisés sous le cratère Dolomieu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)