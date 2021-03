Le Piton de la Fournaise va-t-il encore nous faire faux bond ? Alors que tout le monde attend avec impatience ce qui pourrait être la première éruption de l'année 2021, depuis samedi 27 mars 2021, le nombre de séismes journaliers baisse avec 55 séismes samedi et 8 séismes dimanche. L'observatoire va surveiller l'activité du volcan ce lundi pour voir si cette tendance se confirme. L'inflation de l'édifice se poursuit cependant. Nous publions ci-dessous le bilan de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Suite à la reprise de la sismicité le 13 mars 2021 sous le Piton de la Fournaise, et son augmentation du 22 au 26 mars (jusqu’à 95 séismes volcano-tectoniques sommitaux enregistrés le 26 mars), le nombre journalier de séismes est en baisse depuis le 27 mars, avec respectivement 55 et 8 séimes volcano-tectoniques sommitaux les 27 et 28 mars.

A noter que lors des phases de ré-alimentation, le taux de sismicité peut être erratique. En effet une augmentation rapide de la sismicité peut être liée à une déstabilisation du système hydrothermal localisé sous le sommet due à la remontée de magma.

L’inflation (gonflement) de l’édifice du Piton de la Fournaise se poursuit. La source à l’origine de cette inflation est localisée entre 1,5 et 2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu, au niveau du réservoir magmatique superficiel.

Les flux de CO2 par le sol, après une diminution rapide le 22 mars, sont stables depuis sur des valeurs intermédiaires.

Le processus de recharge depuis les profondeurs vers le réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines (avec des périodes de sismicité plus ou moins intenses) avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompe, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption.

