L'enclos du volcan est rouvert depuis 12 heures ce mercredi 31 mars 2021, confirme l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) suite à la publication d'un arrêté préfectoral. Le risque d'éboulement observé au niveau de la plateforme d'observation, n'est plus d'actualité. La directrice de l'OVPF indique cependant qu'une sismicité est toujours enregistrée, bien qu'elle reste faible : à la mi-journée, 8 séismes ont été enregistrés ce mercredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, la préfecture avait annoncé la fermeture de l'enclos dès ce jeudi 25 mars, 14 heures, "que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier". Ce jour-là, 50 séismes ont déjà été enregistrés. L'enclos est rouvert depuis 12h ce mercredi, selon un arrêté publié par la préfecture : "l'arrêté n° 562 du 25 mars 2021 portant interdiction d'accès au public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est abrogé". La phase de vigilance, elle, est maintenue.

"L'interdiction d'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est levée à compter du mercredi 31 mars 2021 à 12h00 et l'accès n'est possible que sur les trois sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts, dans les limites suivantes :

• le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - Sentier Rivais - Cratère Caubet,

• le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - sentier d'accès au site d'observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

• le sentier Kapor jusqu'à Piton Kapor."

- Sismicité faible mais toujours présente -

Depuis ce week-end, la sismicité a fortement baissé, selon l'observatoire, bien que l'inflation se poursuive. Ce lundi 29 mars, un seul séisme a été enregistré. Une reprise de la sismicité est observée depuis le 13 mars sous le Piton de la Fournaise, mais le nombre journalier de séismes est en baisse depuis le 27 mars, avec respectivement 55 et 8 séimes volcano-tectoniques sommitaux les 27 et 28 mars.

En début de semaine, Aline Peltier estimait que "tous les feux sont au vert" pour une éruption. Bien que la sismicité ait baissé, une éruption est "toujours possible dans les jours ou semaines qui viennent" indique-t-elle à Imaz Press.

Par ailleurs un tremblement de terre a été enregistré ce mercredi tôt dans la nuit, à la Plaine des Cafres. "Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 24 km sous le niveau de la mer, à une distance d’1 km à l’est de la Plaine des Cafres. Sa magnitude a été mesurée à 2.3 sur l'échelle de Richter" indique l'OVPF.

