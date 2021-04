Première éruption de l'année 2021

On avait presque envie de dire : "ça y est". Après un suspense insoutenable de plusieurs semaines, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi 9 avril 2021, aux alentours de 19 heures.

Lire aussi - Piton de la Fournaise : première éruption de l'année !

La crise sismique, elle a débuté vers 15 heures, "le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 19h" a indiqué la préfecture, selon les informations de l'OVPF. "La source de ce trémor est localisée sur le flanc sud du volcan à l’intérieur de l’Enclos."

Le préfet a donc activé la phase d’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos" du dispositif spécifique ORSEC. "L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis."

- Des signes de réveil depuis le 13 mars -

Il avait montré des signes de réveil dès le 13 mars dernier. Une reprise de la sismicité avait été constatée par l'Observatoire volcanologique (OVPF) et entre le 13 et le 17 mars, 20 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés et localisés sous la partie Est du cratère Dolomieu.

L'inflation s'est poursuivie de façon plutôt active. Mardi 23 mars, la directrice de l'OVPF Aline Peltier avait estimé que "tous les feux [étaient] au vert" pour une éruption, bien que celle-ci puisse mettre des jours voire des semaines. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé et le volcan nous a fait languir.

Il nous a même fait croire à une mauvaise blague à l'approche du 1er avril. Dès le 29 mars, l'activité s'est sensiblement calmée, avec notament un seul séisme enregistré ce jour-là. La préfecture a d'ailleurs fini par rouvrir l'accès à l'enclos le 31 mars. Mais la phase de vigilance s'est poursuivie... jusqu'à ce réveil subi ce vendredi 9 avril.

- Dernière éruption en décembre 2020 -

Il s'agit de la première éruption de l'année. La dernière remonte à décembre 2020, il s'agissait de la troisième et dernière de l'année. Débutée le lundi 7 décembre 2020 tôt le matin, elle s'est terminée dès le lendemain, mardi 8 décembre à 7h15, soit à peine une journée.

Trois fissures éruptives étaient apparues sur le flanc ouest-sud-ouest du volcan, près du cratère Barry. Dès 6 heures du matin, l'intensité de l'éruption avait diminué, notamment sur les deux fissures les plus basses.

Lire aussi - Volcan : une éruption brève et faible en intensité

Cette éruption n'est pas sans nous rappeler celle du 2 avril 2020, alors que La Réunion était en plein confinement. Impossible pour les curieux de se rendre sur place. Cette année, la situation est un peu différente : il est possible de s'y rendre avant 18 heures... Mais attention, le couvre-feu ne vous permet pas de voir le spectacle de nuit.

Retrouvez ici toutes les informations, les photos et les vidéos des précédentes éruptions