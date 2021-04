Peu d'évolution pour l'éruption de ce mois d'avril, la première de l'année. La mauvaise météo mêlant pluies et orages n'a pas permis à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) de faire une reconnaissance visuelle. Aux dernières nouvelles, la lave avait avancé de 3,2 km depuis le début de l'éruption commencée vendredi 9 avril. Elle a atteint le sommet des grandes pentes. De nombreux curieux ont afflué vers le Piton Bert pour admirer l'éruption, poussant le préfet à interdire formellement tout bivouac sur l'île à compter de ce mardi 13 avril 2021. (Photo rb/www.ipreunion.com et Brandon production)

• La météo complique l'observation

Le constat de l'OVPF reste le même depuis ce lundi 12 avril au matin, faute de nouvelle observation. On sait donc que pour ce 5ème jour d'éruption, la lave a avancé d'au moins 3,2 km depuis le début du phénomène éruptif. Le front de coulée a atteint le cassé des Grandes pentes.

Entre dimanche et lundi, les appareils de l'observatoire ont enregistré 93 séismes. Un nouveau bilan devrait être fait ce mardi dans la matinée.

Impossible cependant de dire quelles hauteurs atteignent désormais les fontaines de lave. Elles culminaient à 60 mètres ce dimanche. Mais la journée de ce lundi n'a pas permis de suivre de près l'évolution de la coulée. "Pas de nouvelles observations du fait des mauvaises conditions météos sur site" indique Aline Peltier, directrice de l'OVPF.

Pour rappel, l'éruption a débuté ce vendredi aux alentours de 19 heures. Le magma a percé la surface à l'intérieur de l'enclos, sur le front sud du volcan.

• Les spots d'observation

Si quelques chanceux.ses ont pu voir l'éruption des airs, en réservant au plus vite un tour en ULM ou en hélicoptère, d'autres y sont allés à pied. La méthode la plus sûre de voir l'éruption est de rejoindre le parking Foc Foc, au sud du Pas-de-Bellecombe Jacob. Il faut ensuite entreprendre une petite randonnée d'1h30, sans difficulté, pour atteindre le Piton Bert.

Mais la coulée a atteint le sommet des Grandes pentes et commence égalemnt à être visible de la route des laves, selon plusieurs observateurs. Les fortes pluies de ce lundi n'ont pas permis de voir grand chose mais si la coulée progresse, elle pourrait être de plus en plus visible de la route.

• Pas de bivouac, ni camping

C'était prévisible : malgré le couvre-feu instauré de 18h à 5h, les amoureux du volcan tentent de braver l'interdit. Résultat, la préfecture remarque "plusieurs rassemblements ces dernières semaines notamment au Maïdo et au Piton de Bert". Ceux du Piton de Bert étant bien sûr liés à l'éruption.

Résultat, le préfet Jacques Billant décrète que "la pratique du camping et du bivouac est interdite à compter du 13 avril, sur l’ensemble du territoire". La mesure prend donc effet ce mardi. Jusqu'ici la pratique du bivouac était tolérée, à condition de ne pas pique-niquer. Une frontière floue pour beaucoup, à laquelle le préfet met donc fin désormais. Pour observer l'éruption, il faudra y aller en journée, et se passer du traditionnel spectacle de nuit.

Un goût de déjà-vu lors que l'éruption d'avril 2020, elle, s'était déroulée à l'abri des regards. A ce moment-là, La Réunion était totalement confinée.

