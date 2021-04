L'éruption débutée vendredi 9 avril 2021 à 19 heures se poursuit toujours, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "L'intensité du trémor volcanique (indicateur de l'intensité de l'éruption) a augmenté régulièrement depuis hier matin pour atteindre un niveau supérieur à celui observé au cours des premières heures d'éruption" ajoute l'observatoire dont nous publions ici le communiqué. (Photo OVPF)

Cette augmentation et ces fluctuations peuvent être liées soit :

- à une augmentation du débit de magma,

- soit au cône en cours d’édification qui subit des phases de construction et de démantèlement, influant ainsi la vitesse des débits de lave au niveau de l’évent ;

- soit à une fermeture du conduit d’alimentation pouvant produire les mêmes effets.

- soit à des libérations ponctuelles de poches de gaz piégées dans les conduits d’alimentation qui peuvent être libérées soudainement entrainant une augmentation du trémor avec une certaine périodicité.

Sur les dernières 24 heures, 16 séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer et la surface) ont été enregistrés, tous localisés sous les cratères sommitaux.

Les conditions météorologiques défavorables n’ont permis que de rares observations du site éruptif. Elles montrent toujours deux bouches éruptives, une principale et une secondaire de plus faible activité légèrement en aval d’où s’échappent deux régimes de fontaines de lave. La hauteur des fontaines de lave émises n’a pu être évaluée de façon fiable aujourd’hui.

Depuis le 11 avril une augmentation des flux de SO2 est enregistrée sur les stations NOVAC de l’OVPF-IPGP ; les valeurs les plus élevées ont été enregistrées hier (13 avril) avec des valeurs correspondant à des débits > à 30m3/sec pour des magmas non dégazés.

Cette augmentation du débit de gaz observé au cours des derniers jours peut s’expliquer par la présence en début d’éruption, d’un magma plus superficiel et donc plus dégazé.

Les débits de surface estimés à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) n’ont pu être calculé ce jour suite aux très mauvaises conditions météorologiques sur le site éruptif.