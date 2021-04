L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) informe ce vendredi 16 avril 2021 que l'intensité de l'éruption reste stable. La station qui était menacée par une coulée de lave a été récupérée. Comme indiqué précédemment, le front de coulée située au sommet des Grandes pentes est figé. L'activité se concentre sur le plateau. Trois cônes éruptifs sont confirmés et des cheveux de Pélé ont été observés au Baril, à Saint-Philippe. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'OVPF. (Photos : OVPF)

L’éruption débutée le 09/04/2021 à 19h (apparition du trémor) se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave en surface) sur les dernières 24h est restée relativement stable.

Une mission de l’OVPF-IPGP réalisée ce matin avec le concours de la Section aérienne de gendarmerie et du PGHM a permis de sauver et de récupérer une station sismologique qui était sous la menace d’une coulée de lave située à environ 300 m en amont.

Le survol du site éruptif ont permis de constater :

- que le front de coulée situé dans le haut des Grandes Pentes est désormais figé,

- l'activité de coulée se focalise désormais sur le plateau en aval du site éruptif, avec la mise en place d’un régime en tunnels de lave montrant de nombreuses résurgences

- les trois cônes éruptifs sont désormais entièrement clos latéralement, ne laissant s’échapper la lave que par leur bouche sommitale et par tunnels (Figures 3 et 4). Une fusion entre les deux cônes les plus en aval est en train de s’opérer (Figure 3).

Des retombées de cheveux de Pélé ont été observées dans le secteur du Baril à Saint Philippe.

Sur les dernières 24 heures, 17 séismes volcano-tectoniques superficiels (entre le niveau de la mer et la surface) ont été enregistrés sous les cratères sommitaux.

Le sommet du volcan montre toujours une faible déflation (dégonflement), de l’ordre d’un centimètre, en lien avec la vidange du réservoir magmatique superficiel située sous le cratère Dolomieu à 1,5-2 km de profondeur qui alimente actuellement le site éruptif.

Les flux de CO2 dans le sol sont toujours en augmentation en champ lointain (Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes) mais en baisse en champ proche (Gîte du volcan) depuis ce matin. Ces paramètres seront à suivre ces prochains jours car une augmentation en champ lointain suggère un nouvel apport de magma profond (niveau mantellique).

Les flux de SO2 associés à l’éruption et mesurés par le réseau DOAS " NOVAC " montrent une diminution depuis le 13/04 qui se confirme pour la journée du 15/04 avec une valeur moyenne de 1100 tonnes/jour. Les débits de lave associés ont été estimés pour la journée du 15/04 à une moyenne de 6,6 m3/sec. Il est à noter que les mauvaises conditions météorologiques des derniers jours ont pu affecter la précision des mesures mais la baisse semble se confirmer avec les données du jour.

Pour comparaison les débits de surface estimés à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) ont relevés des valeurs comprises entre 4 et 12m3/sec sur les dernières 24 heures.

Niveau d’alerte : Alerte 2-2