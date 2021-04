Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Six jours après son réveil le Piton de la Fournaise maintient une activité stable pour son éruption. "L'activité de fontaines de lave se poursuit, principalement sur le cône principal situé le plus en amont et l'activité de coulée se focalise sur le plateau en aval du site éruptif, avec la mise en place d'un régime en tunnels de lave montrant de nombreuses résurgences" explique l'observatoire volcanologique ce samedi17 avril 2021 (Photo OVPF)

