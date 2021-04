Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

L'éruption débutée Piton de la Fournaise le 9 avril 2021 se poursuit, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Deux cônes éruptifs sont distincts, le second étant le résultat d'une fusion entre les deux cônes les plus petits. Le plus haut mesure 28 mètres. Depuis le début de l'éruption, 7 millions de m3 de lave ont été émis en surface, indique l'OVPF dont nous publions ci-dessous le communiqué.

