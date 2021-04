L'éruption débutée le 9 avril 2021 à 19 heures se poursuit et se stabilise à nouveau. "L'intensité du trémor volcanique (indicateur d'une émission de lave en surface) a stoppé la lente décroissance amorcée il y a quatre jours" indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Aucune observation directe du site éruptif n'a pu être réalisée "compte tenu des très mauvaises conditions météorologiques sur le volcan". Nous publions ici le communiqué de l'observatoire. (Photo : OVPF)

- Sur les dernières 24 heures, un seul séisme volcano-tectonique superficiel (entre le niveau de la mer et la surface) a été enregistré, localisé à l’aplomb des cratères sommitaux.

- Les flux de CO2 dans le sol sont toujours en hausse en champ lointain (Plaine des Cafres).

- Moyennée sur les derniers jours, aucune tendance significative ne se dessine au niveau des déformations de l’édifice (ni en déflation ni en inflation). Cela pourrait suggérer un flux de magma profond entrant dans le réservoir magmatique superficiel équivalent au flux de sortie du réservoir qui alimente le site éruptif.

- Du fait des mauvaises conditions météorologiques sur site aucune estimation de débit n’a pu être faite ces derniers jours.

- Enfin, les très mauvaises conditions météorologiques sur le volcan (précipitations et orages) depuis plus de deux semaines impactent fortement le réseau de surveillance de l’OVPF. Ainsi 17 capteurs (16% du réseau de l’OVPF), dont 12 situés dans le secteur est du volcan, ne sont plus totalement opérationnels du fait du manque d’énergie (pas assez d’ensoleillement pour recharger les batteries depuis deux semaines) ou de foudroiements.